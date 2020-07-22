Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не сможет защитить титул в поединке с Джастином Гейджи. Он "позволил" американцу встретиться с ирландцем Конором Макгрегором.

Конор – запасной вариант

Али Абдель-Азиз, менеджер Хабиба и Гейджи заявил, что Нурмагомедов дал согласие на бой Джастина с Макгрегором. Об этом информирует TMZ.

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Однако Гейджи отказывается от поединка с Конором Макгрегором.

Хабиб передал через меня Джастину, чтобы он сражался с Конором, но Гейджи сказал нет,

– заявил Абдель-Азиз.

Он назвал Конора запасным бойцом и посоветовал ирландцу следить за весом.

"Возможно, ему улыбнется удача и он сможет заработать. Или он может сражаться с Нейтом Диасом или Хорхе Масвидалем. Нам он не интересен. Конор должен получить несколько побед над хорошими соперниками", – отметил менеджер.

По словам Абдель-Азиза, Конору нужно победить Ислама Махачева. Только после этого Хабиб согласится на реванш с Макгрегором.

Конор хочет реванша

32-летний Макгрегор стремится получить второй бой с Хабибом после поражения в октябре 2018 года. Тогда встреча бойцов закончилась не только поражением ирландца, но и массовой дракой.

В итоге оба были отстранены от боев на длительный срок. По возвращении Хабиб легко одолел Дастина Пуарье, а Конор – Дональд Серроне.

Хабиб должен был в апреле встретиться с Тони Фергюсоном, но из-за карантина бой сорвался. В итоге его успешно заменил Гейджи и нокаутировал Фергюсона.

Гейджи завоевал титул временного чемпиона UFC и является официальным претендентом на бой с Хабибом.

Зато Конор недавно в третий раз объявил о завершении профессиональной карьеры.