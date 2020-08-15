Хабиб рассказал, готов ли рискнуть контрактом с UFC ради боя с Мейвезером
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов мог провести бой против экс-чемпиона в пяти дивизионах Флойда Мейвезера. Но россиянин не хочет проводить поединки по правилам бокса.
Своим решением Хабиб поделился на пресс-конференции, сообщает ТАСС.
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Поединок против Мейвезера не состоится?
Ему до сих пор предлагают бой против Мейвезера, не принимая во внимание контракт с UFC, но россиянин и дальше отказывается от таких приглашений. Организаторы готовы оплатить все штрафные санкции от UFC, которые могут быть, если этот бой все же состоится.
Хабиб не отрицает, что ему было бы интересно провести такой поединок. На такой бой было бы продано более 2 миллионов трансляций. Но у него есть соглашение с UFC, а это для Хабиба важнее любых денег.
Добавим, что следующим соперником россиянина станет Гейджи.
Хабиб – Гейджи: подробности боя
- Чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб проведет бой против Гейджи 24 октября. Об этом заявил президент UFC Дэйна Уайт, информирует CNN.
- Поединок уже официально подтвержден. Бой состоится 24 октября в рамках турнира UFC 255. Местом поединка выступит Лас-Вегас-Абу-Даби.
- Бой с Гейджи должен был состояться 19 сентября на турнире UFC 253, но россиянин отказался.
- 3 июля из-за осложнений от коронавируса у Хабиба умер его отец, который и тренировал бойца.
- Менеджер чемпиона легкого дивизиона UFC Хабиба Нурмагомедова (28-0) Али Абдель-Азиз опроверг слухи о завершении карьеры бойца. Он попросил отнестись с уважением к бойцу и не распространять ложь.