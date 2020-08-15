Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов мог провести бой против экс-чемпиона в пяти дивизионах Флойда Мейвезера. Но россиянин не хочет проводить поединки по правилам бокса.

Своим решением Хабиб поделился на пресс-конференции, сообщает ТАСС.

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Поединок против Мейвезера не состоится?

Ему до сих пор предлагают бой против Мейвезера, не принимая во внимание контракт с UFC, но россиянин и дальше отказывается от таких приглашений. Организаторы готовы оплатить все штрафные санкции от UFC, которые могут быть, если этот бой все же состоится.

Хабиб не отрицает, что ему было бы интересно провести такой поединок. На такой бой было бы продано более 2 миллионов трансляций. Но у него есть соглашение с UFC, а это для Хабиба важнее любых денег.

Добавим, что следующим соперником россиянина станет Гейджи.

Хабиб – Гейджи: подробности боя