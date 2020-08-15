Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов міг провести бій проти ексчемпіона у п'яти дивізіонах Флойда Мейвезера. Але росіянин не хоче проводити поєдинки за правилами боксу.

Своїм рішенням поділився Хабіб на пресконференції, повідомляє ТАСС.

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Поєдинок проти Мейвезера не відбудеться?

Йому досі пропонують бій проти Мейвезера, не беручи до уваги контракт з UFC, але росіянин далі відмовляється від таких запрошень. Організатори готові оплатити всі штрафні санкції від UFC, які могли бути, якби цей бій таки відбувся.

Хабіб не заперечує, що йому було б цікаво провести такий поєдинок. На такий бій було б продано понад 2 мільйони трансляцій. Але у його є угода з UFC, а це для Хабіба важливіше будь-яких грошей.

Додамо, що наступним суперником росіянина стане Гейджі.

Хабіб – Гейджі: подробиці бою