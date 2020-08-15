Хабіб розповів, чи готовий ризикнути контрактом з UFC заради бою з Мейвезером
Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов міг провести бій проти ексчемпіона у п'яти дивізіонах Флойда Мейвезера. Але росіянин не хоче проводити поєдинки за правилами боксу.
Своїм рішенням поділився Хабіб на пресконференції, повідомляє ТАСС.
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Поєдинок проти Мейвезера не відбудеться?
Йому досі пропонують бій проти Мейвезера, не беручи до уваги контракт з UFC, але росіянин далі відмовляється від таких запрошень. Організатори готові оплатити всі штрафні санкції від UFC, які могли бути, якби цей бій таки відбувся.
Хабіб не заперечує, що йому було б цікаво провести такий поєдинок. На такий бій було б продано понад 2 мільйони трансляцій. Але у його є угода з UFC, а це для Хабіба важливіше будь-яких грошей.
Додамо, що наступним суперником росіянина стане Гейджі.
Хабіб – Гейджі: подробиці бою
- Чемпіон UFC у легкому дивізіоні Хабіб проведе бій проти Гейджі 24 жовтня. Про це заявив президент UFC Дейна Уайт, інформує CNN.
- Поєдинок вже офіційно підтверджений. Бій відбудеться 24 жовтня в рамках турніру UFC 255. Місцем поєдинку виступить Лас-Вегас або Абу-Дабі.
- Бій з Гейджі мав відбутись 19 вересня на турнірі UFC 253, але росіянин відмовився.
- 3 липня через ускладнення від коронавірусу у Хабіба помер його батько, який і тренував бійця.
- Менеджер чемпіона легкого дивізіону UFC Хабіба Нурмагомедова (28-0) Алі Абдель-Азіз спростував чутки про завершення кар'єри бійця. Він попросив поставитися з повагою до бійця і не поширювати брехню.