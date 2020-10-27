Хабиб назвал лучших боксеров мира – рейтинг возглавили украинцы
Российский боец Хабиб Нурмагомедов определился с четверкой лучших боксеров мира. В рейтинг вошли сразу два украинских спортсмена. Ими стали Александр Усик и Василий Ломаченко.
Боец из России, на победной ноте в бою против Гейджи завершил карьеру, составил свой рейтинг боксеров, в котором нашлось место представителям из Украины. Об этом сообщает SkySports.
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Кто попал в рейтинг Хабиба
- Александр Усик
- Василий Ломаченко
- Сауль Альварес
- Тайсон Фьюри
Хабибу признался, что ему сложно было выбрать лучшего среди этой четверки, поэтому назвал сразу всех топовыми боксерами.
Усик – Фьюри: желание Хабиба
Ранее сообщалось, что россиянин хочет увидеть на одном ринге Усика и Фьюри, которые должны показать зрелищный поединок для всех болельщиков.
Хабиб высоко оценил боксерские способности Александра, который выступает в супертяжелом весе. Он поражен техникой и мастерством, которым владеет украинец, который провел только один поединок в этом дивизионе, но уже не уступает Фьюри.