Российский боец Хабиб Нурмагомедов определился с четверкой лучших боксеров мира. В рейтинг вошли сразу два украинских спортсмена. Ими стали Александр Усик и Василий Ломаченко.

Боец из России, на победной ноте в бою против Гейджи завершил карьеру, составил свой рейтинг боксеров, в котором нашлось место представителям из Украины. Об этом сообщает SkySports.

Стоит узнать: Сколько заработал непобедимый Хабиб за всю карьеру в UFC: сумма

Кто попал в рейтинг Хабиба

Александр Усик

Василий Ломаченко

Сауль Альварес

Тайсон Фьюри

Хабибу признался, что ему сложно было выбрать лучшего среди этой четверки, поэтому назвал сразу всех топовыми боксерами.

Усик – Фьюри: желание Хабиба

Ранее сообщалось, что россиянин хочет увидеть на одном ринге Усика и Фьюри, которые должны показать зрелищный поединок для всех болельщиков.

Хабиб высоко оценил боксерские способности Александра, который выступает в супертяжелом весе. Он поражен техникой и мастерством, которым владеет украинец, который провел только один поединок в этом дивизионе, но уже не уступает Фьюри.

Интересно! Боец из России победил во втором раунде Джастина Гейджи. Для россиянина эта защита стала третьей, а победа последней в карьере российского бойца. Сразу после победы Нурмагомедов заявил, что завершает профессиональную карьеру. Он установил рекорд в 29 побед, не испытав ни одного поражения.