Российский боец Хабиб Нурмагомедов с нетерпением ожидает увидеть на ринге противостояние Усик – Фьюри. Россиянин поражен способностями Александра и порекомендовал Фьюри таки организовать поединок против мощного украинца.

Хабиб высоко оценил боксерские способности Александра Усика, выступающего в супертяжелом весе. Россиянин признался, что очень хотел бы увидеть Фьюри и Усика на одном ринге, этот бой вызвал бы огромный восторг со стороны любителей бокса, сообщает ESPN.

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Российский боец не скупился на комплименты в сторону украинца. Хабиб поражен техникой и мастерством, которым обладает Александр.

"Усик не похож на других бойцов в дивизионе. Он техничнее, у него в несколько раз лучше поставлена работа ног и огромная выносливость во время поединка. Именно поэтому я хочу увидеть бой Усика против Фьюри", – заявил Хабиб.

Добавим, что Хабиб победил во втором раунде Джастина Гейджи. Для россиянина эта защита стала третьей, а победа последней в карьере российского бойца. Сразу после победы Нурмагомедов заявил, что завершает профессиональную карьеру. Он установил рекорд в 29 побед, не потерпев ни одного поражения.

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