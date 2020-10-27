Російський боєць Хабіб Нурмагомедов визначився із четвіркою найкращих боксерів світу. У рейтингу ввійшли відразу два українських спортсмени. Ними стали Олександр Усик та Василь Ломаченко.

Боєць з Росії, який на переможній ноті у бою проти Гейджі завершив кар'єру, склав свій рейтинг боксерів, у якому знайшлось місце представникам з України. Про це повідомляє SkySports.

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Хто потрапив у рейтинг Хабіба

Олександр Усик

Василь Ломаченко

Сауль Альварес

Тайсон Ф'юрі

Хабібу зізнався, що йому складно було обрати найкращого серед цієї четвірки, тому назвав одразу всіх топовими боксерами.

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Раніше повідомлялось, що росіянин хоче побачити на одному рингу Усика та Ф'юрі, які мають показати видовищний поєдинок для всіх вболівальників.

Хабіб високо оцінив боксерські здібності Олександра, який виступає у супертяжкій вазі. Він вражений технікою та майстерністю, якою володіє українець, який провів лише один поєдинок у цьому дивізіоні, але вже не поступається Ф'юрі.

Цікаво! Боєць з Росії переміг у другому раунді Джастіна Гейджі. Для росіянина цей захист став третім, а перемога останньою у кар'єрі російського бійця. Відразу після звитяги Нурмагомедов заявив, що завершує професійну кар'єру. Він встановив рекорд в 29 перемог, не зазнавши жодної поразки.