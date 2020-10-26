Бой Хабиб – Гейдж стал последним в карьере российского бойца. Нурмагомедову удалось в третий раз защитить титул и завершить карьеру на победной ноте. За все поединки в октагоне россиянин заработал около 10 миллионов долларов.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб сумел за карьеру пополнить свой бюджет немалой суммой денег. Об этом сообщает Sportekz.

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Заработок Хабиба

По информации издания, заработок в 10 миллионов долларов не входят бонусы от телевидения и продажи платных телетрансляций матчей за участие российского бойца.

Хабиб заработал эти деньги за последние семь лет, когда в 2013 году впервые вышел в октагон на бой. В первый год в UFC Нурмагомедов получил 10 тысяч долларов, а также еще такую ​​же сумму за бой против Камала Шалоруса из Ирландии.

За последний поединок против Джастина Гейджи гонорар Хабиба составил около 3-х миллионов долларов и еще 90 тысяч бонусов за спонсорские выплаты (40 тысяч) и выступление вечера (50 тысяч). А вот его соперник из Америки получил в 5 раз меньше – всего 600 тысяч долларов. Правда, эти суммы не являются окончательными. Спортсмены получат еще деньги за процент от платных трансляций поединка.

Хабиб – Гейджи: главное после боя