Сколько заработал непобедимый Хабиб за всю карьеру в UFC: сумма
Бой Хабиб – Гейдж стал последним в карьере российского бойца. Нурмагомедову удалось в третий раз защитить титул и завершить карьеру на победной ноте. За все поединки в октагоне россиянин заработал около 10 миллионов долларов.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб сумел за карьеру пополнить свой бюджет немалой суммой денег. Об этом сообщает Sportekz.
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Заработок Хабиба
По информации издания, заработок в 10 миллионов долларов не входят бонусы от телевидения и продажи платных телетрансляций матчей за участие российского бойца.
Хабиб заработал эти деньги за последние семь лет, когда в 2013 году впервые вышел в октагон на бой. В первый год в UFC Нурмагомедов получил 10 тысяч долларов, а также еще такую же сумму за бой против Камала Шалоруса из Ирландии.
За последний поединок против Джастина Гейджи гонорар Хабиба составил около 3-х миллионов долларов и еще 90 тысяч бонусов за спонсорские выплаты (40 тысяч) и выступление вечера (50 тысяч). А вот его соперник из Америки получил в 5 раз меньше – всего 600 тысяч долларов. Правда, эти суммы не являются окончательными. Спортсмены получат еще деньги за процент от платных трансляций поединка.
Хабиб – Гейджи: главное после боя
- Русский одержал победу во втором периоде. Хабибу удалось сделать треугольник, когда он ногами захватил голову соперника. Гейдж пытался вырваться из ловушки, но сделать этого не удалось. В итоге американец сдался – технический нокаут.
- Для Хабиба эта защита стала третьей, а победа последней в карьере российского бойца. Сразу после победы Хабиб заявил, что завершает профессиональную карьеру. После боя победитель расплакался, отдавая дань памяти своему отцу Абдулманапу Нурмагомедову, который умер от коронавируса 3 июля. По его словам, он пообещал матери, что этот бой будет последним. Она не хотела, чтобы Хабиб проводил бои без отца.
- Нурмагомедов установил рекорд в 29 побед, не испытав ни одного поражения.