"Он закончился": экс-чемпион сделал категорический прогноз на реванш Усика с Фьюри

В мае Александр Усик и Тайсон Фьюри провели бой за звание первого абсолюта хевивейта в XXI веке. В очень эмоциональной и равной битве победу раздельным решением судей одержал украинский боксер.

Впереди их ожидает реванш. Впрочем, на кону уже не будет стоять статус абсолютного чемпиона, ведь Александр Усик отказался от пояса IBF.

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Фьюри не сможет удивить Усика

Своими мыслями относительно второй битвы элитных хевивейтеров поделился бывший чемпион мира Александр Гвоздик. Он оценил шансы "Цыганского короля" в реванше с Усиком.

"Фьюри покажет что-то новое? Сомневаюсь. Мне кажется, что он закончился. Часто реванши получаются не такими яркими, как первые бои. Возможно, Тайсон будет бояться или будет очень осторожным. Не знаю, но я не верю, что Фьюри может что-то придумать, чтобы победить Усика.

Сейчас у Александра есть уверенность, он знает, что делать, а Фьюри – наоборот. Сможет ли Тайсон собраться и очень круто потренироваться? Исходя из слухов, которые я слышал о том, что он делает и как тренируется, мне кажется, что нет. Поэтому думаю, что Усик снова победит", – сказал Гвоздик.

. Реванш между Усиком и Фьюри предварительно запланирован на 21 декабря.

Напомним, что этот бой может стать последним для Александра Усика в хевивейте. Он заявлял о планах вернуться в крузервейт, а также даже рассматривает возможность попробовать себя в ММА или же боях на голых кулаках.