40-летний британец одержал победу единогласным решением судей. Возле ринга Дерека Чисору поддерживал Александр Усик, который дружит с ним уже на протяжении многих лет.

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Помощь Украине от друга Чисоры

После поединка состоялась традиционная пресс-конференция. На ней Дерек, среди прочего, рассказал как помог своему другу из США пожертвовать деньги Украине.

Один мой американский друг, который является миллиардером, попросил меня вывести его на кого-то из Украины, потому что хотел пожертвовать деньги этой стране на благотворительность. Знаю нескольких ребят из Украины, поэтому вывел его на Усика. В итоге мой друг пожертвовал два или три миллиона,

– сказал Чисора.

К слову. Дерек Чисора дрался с Александром Усиком в 2020 году. Тогда украинец одержал непростую победу и с того момента между боксерами завязалась дружба. Они регулярно встречаются, когда Усик посещает Великобританию.

Напомним, что для Дерека Чисоры победа над Джо Джойсом стала 35-й в 48 боях на профессиональном уровне. Ранее он анонсировал свое окончание карьеры. Британец повесит перчатки на гвоздь после проведения юбилейного 50-го поединка.