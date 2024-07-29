Попереду на них очікує реванш. Утім, на кону вже не стоятиме статус абсолютного чемпіона, адже Олександр Усик відмовився від пояса IBF.

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Ф'юрі не зможе здивувати Усика

Своїми думками щодо другої битви елітних хевівейтерів поділився колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик. Він оцінив шанси "Циганського короля" у реванші з Усиком.

"Ф’юрі покаже щось нове? Сумніваюся. Мені здається, що він закінчився. Часто реванші виходять не такими яскравими, як перші бої. Можливо, Тайсон буде боятися або буде дуже обережним. Не знаю, але я не вірю, що Ф’юрі може щось придумати, щоб перемогти Усика.

Зараз в Олександра є впевненість, він знає, що робити, а Ф’юрі – навпаки. Чи зможе Тайсон зібратися та дуже круто потренуватися? Виходячи з чуток, які я чув про те, що він робить і як тренується, мені здається, що ні. Тому думаю, що Усик знову переможе", – сказав Гвоздик.

Довідка. Реванш між Усиком і Ф'юрі попередньо заплановано на 21 грудня.

Нагадаємо, що цей бій може стати останнім для Олександра Усика в хевівейті. Він заявляв про плани повернутися у крузервейт, а також навіть розглядає можливість спробувати себе в ММА або ж боях на голих кулаках.