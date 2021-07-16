Гути – идиот, Фигу – с*кин сын, как Рауль, – президент Реала Флорентино Перес

Инициатор создания футбольной Суперлиги и президент Реала Флорентино Перес продолжает расплачиваться за критические высказывания. В СМИ попали новые заявления Переса об игроках Реала.

Перес: Гути словно козел

Высказывание Переса публикует испанская газета El Confidencial. Президент "сливочных" уже пригрозил судом газете и связывает появление записей с давлением на него из-за Суперлиги.

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В 2012 году Перес оскорбил бывшего игрока "сливочных" Гути.

Гути словно козел. Он сам себе злейший враг. Он идиот,

– цитирует Переса ABC со ссылкой на El Confidencial.

За шесть лет до того Перес негативно отзывался о легендарном полузащитнике сборной Португалии Луише Фигу.

Также Перес вспомнил и о легендарном нападающем Реала и сборной Испании Рауле.

Фигу все испортил в раздевалке. Лучшим был Зидан, без сомнения. Фигу – с*кин сын, как этот парень, Рауль. Фигу и Рауль были хуже,

– заявлял Перес.

Заявления Переса опубликовано