Гути – идиот, Фигу – с*кин сын, как Рауль, – президент Реала Флорентино Перес

16 июля 2021 , 17:51
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Источник:

ABC

Инициатор создания футбольной Суперлиги и президент Реала Флорентино Перес продолжает расплачиваться за критические высказывания. В СМИ попали новые заявления Переса об игроках Реала.

Перес: Гути словно козел

Высказывание Переса публикует испанская газета El Confidencial. Президент "сливочных" уже пригрозил судом газете и связывает появление записей с давлением на него из-за Суперлиги.

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В 2012 году Перес оскорбил бывшего игрока "сливочных" Гути.

Гути словно козел. Он сам себе злейший враг. Он идиот,
 –  цитирует Переса ABC со ссылкой на El Confidencial.

За шесть лет до того Перес негативно отзывался о легендарном полузащитнике сборной Португалии Луише Фигу.

Также Перес вспомнил и о легендарном нападающем Реала и сборной Испании Рауле.

Фигу все испортил в раздевалке. Лучшим был Зидан, без сомнения. Фигу – с*кин сын, как этот парень, Рауль. Фигу и Рауль были хуже,
 –  заявлял Перес.

Заявления Переса опубликовано

  • Издание El Confidencial опубликовало критические высказывания Переса о легендарных для клуба лицах – Икере Касильясе, Рауле, Криштиану Роналду и Жозе Моуринью.
  • Первыми были опубликованы слова о Рауле и Касильясе. Впоследствии досталось Моуринью и Роналду. Звездного португальца Перес назвал идиотом и больным парнем.
  • Впоследствии были опубликованы критические высказывания Переса об экс-тренере Реала и сборной Испании Висенте Дель Боске.
  • Сам Перес заявляет, что заявления были тайно записаны журналистом Хосе Антонио Абелланом. Президент Реала заявил, что эти заявления пытались продать в течение многих лет.
Автор: Михайло Гема