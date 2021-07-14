Скандальные высказывания Переса опубликовала испанская газета El Confidencial. Перед тем он высказался о Рауле, Икере Касильясе, Криштиану Роналду и Жозе Моуриньо.

Подробнее Роналду – сумасшедший, а Рауль – аферист, – скандальные высказывания президента Переса Реалу

На этот раз опубликованы его высказывания за 2006 года О Висенте Дель Боске. Именно он тренировал Реал, когда президентом клуба стал Перес (в 2000 году). На то время Дель Боске выиграл с Реалом две игры в Лиге чемпионов и дважды выигрывал в чемпионате Испании. В 2003 году Дель Боске покинул "сливочных", а Перес – в 2006 году. Поэтому этот разговор состоялся тогда, когда Перес уже не руководил клубом.

Он не знает, как тренироваться, не знает тактики. Он болван. Висенте Дель Боске не предлагают работу, поскольку все знают, что он не тренер. Дель Боске – самый большой обман, который я видел в своей жизни,

– приводятся слова Переса.

Для подтверждения своих слов Перес предлагает пообщаться с президентом турецкого Бешикташа. Именно в этом клубе Дель Боске работал в сезоне 2004/2005. После этого он не работал. Ведь в 2006 году ожидал приглашения в Реал после выборов президента клуба. Однако его друг Хуан Паласио проиграл выборы президента клуба. Поэтому Дель Боске не получил предложение от "галактикос". А предложения других клубов (и даже сборной Мексики) он сам отклонил.

Перес заявил, что Дель Боске не подходил для Реала, ведь не мог контролировать звездных игроков команды, среди которых Бекхэм, Зидан или Фигу.

"Фигу перешел в Реал и стал близким другом Рауля. Они вместе с Йерро руководили командой. Бедному Висенте там не было места", – заявил Перес.

Также президента Реала удивила информация, что Дель Боске может возглавить сборную Испании. "Только Дель Боске сборной и не хватало", – критически отреагировал Перес.

И уже через два года Дель Боске таки возглавил сборную Испании (правда все это время он был без работы). И в ней добился немалых успехов – в 2010 году привел "фурию роха" к первой победе на чемпионате мира, а в 2012 году защитил титул чемпиона Европы, в финале в Киеве переиграв сборную Италии.

Стоит добавить, что после публикации первых аудиозаписей Переса о Касильясе и Рауле, президент Реала заявил, что подаст иск против газеты El Confidencial.