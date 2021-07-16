Перес: Гуті немов козел
Висловлювання Переса публікує іспанська газета El Confidencial. Президент "вершкових" вже пригрозив судом газеті та пов'язує появу записів з тиском на нього через Суперлігу.
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У 2012 році Перес образив колишнього гравця "вершкових" Гуті.
Гуті немов козел. Він сам собі найлютіший ворог. Він ідіот,
– цитує Переса ABC з посиланням на El Confidencial.
За шість років до того Перес негативно відгукувався про легендарного півзахисника збірної Португалії Луїша Фігу.
Також Перес згадав і про легендарного нападника Реала та збірної Іспанії Рауля.
Фігу все зіпсував у роздягальні. Кращим був Зідан, без сумніву. Фігу – с*чий син, як цей хлопець, Рауль. Фігу і Рауль були гіршими,
– заявляв Перес.
Які заяви Переса опубліковано
- Видання El Confidencial опублікувало критичні висловлювання Переса про легендарних для клубу осіб – Ікера Касільяса, Рауля, Кріштіану Роналду та Жозе Моурінью.
- Першими були опубліковані слова про Рауля та Касільяса. Згодом дісталося Моурінью та Роналду. Зіркового португальця Перес назвав ідіотом та хворим хлопцем.
- Згодом було опубліковано критичні висловлювання Переса про екстренера Реала та збірної Іспанії Вісенте Дель Боске.
- Сам Перес заявляє, що заяви були таємно записані журналістом Хосе Антоніо Абелланом. Президент Реала заявив, що ці заяви намагалися продати протягом багатьох років.