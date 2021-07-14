О Касильясе и Рауле

Первыми были опубликованы слова о Рауле и Касильясе. Оба игрока – воспитанники мадридского клуба, которые получили титул легендарных для команды. Но заканчивали карьеру они в других командах.

Стоит внимания Шанс сыграть в Лиге чемпионов: Анчелотти оставляет Лунина в Реале

Слова, сказанные о них, датируются 2006 годом. К тому времени Перес как раз был вынужден покинуть Реал (он руководил клубом с 2000 до 2006 года).

Касильяс – не вратарь для Реала. Что вы хотите, чтобы я вам сказал? Касильяс им не является, он никогда им не был. Касильяс – наш большой провал. А знаешь, что происходит? Его обожают, любят, разговаривают с ним. Я не знаю, они слишком сильно защищают Касильяса. Это одна из крупнейших афер, а вторая – это Рауль. Два крупнейших афериста в истории Реала. Первый – Рауль, а второй – Касильяс,

– цитируют слова Переса в газете.

В 2006 году Рауль выступал уже 12 лет за Реал, Касильяс – девять. К тому времени они добыли с Реалом 21 трофей.

О Касильясе

В записи, которая датируется 2008 годом, снова упоминается о Касильясе. И снова голкиперу досталось от Переса. В то время Перес еще не был президентом клуба (он выиграл выборы президента только в 2009 году).

"У бедняги Касильяса нет двух пальцев. Я прекрасно его знаю. Это коротышка. Когда у него проблемы с девушкой, он пропускает тренировки. Маленький ребенок. Он как щенок. В нем есть что-то детское. Касильяса любят все, это отвратительно. Ужасно. Но, конечно, все дело в футболе. Смотрите: он невысокий и плохо видит. Я говорил его агенту: "Дружище, отведи его к офтальмологу. Я думаю, он близорукий". Я клянусь, что говорил это. Такое предложение – ради его же блага", – говорит Перес на записи.

О Роналду и Моуринью

После этого издание El Confidencial опубликовало еще одни записи, которые на этот раз датируются октябрем 2012 года. В то время команду тренирует Жозе Моуринью, а в команде выступает Криштиану Роналду.

Роналду – сумасшедший. Это идиот, больной парень. Вы думаете, что он нормальный, но он ненормальный, иначе не делал бы всего того, что делает. Последнюю глупость, которую он совершил, видел весь мир. Как вы думаете, почему он делает подобные глупости?

– заявляет Перес.

Речь идет о том, что Роналду заявил, что несчастлив в Реале, и что руководство клуба знает о том, почему игрок несчастлив.

Перепало от Переса и футбольному агенту Жорже Мендешу, который представлял Моуринью и Роналду.

"Они даже не обращают на него внимание. Моуринью и Роналду – ребята с ужасным эго, они оба испорчены. И Моуринью, и Роналду не видят реальность. Оба могли бы заработать еще больше, если бы были другими. Два ненормальных. Мы говорим об огромных деньгах, ведь это имиджевые права. У них такие лица, дерзкая манера, которая не нравится никому. Это антиреклама", – заявил Перес.

Как Реал и Перес отреагировали на этот скандал

После публикации первых высказываний Переса о Касильясе и Рауле, на официальном сайте Реала было опубликовано заявление Флорентино Переса. Он во всем обвинил противников футбольной Суперлиги. Однако не опроверг того, что эти высказывания принадлежат именно ему.

"Я считаю, что нужно прояснить несколько вещей, ведь в публикации газеты El Confidencial опубликованы слова, которые приписаны мне. Воспроизведенные фразы были тайно записаны г-ном Хосе Антонио Абелланом, который безуспешно пытался продать их в течение многих лет. Странно, что газета El Confidencial публикует их сегодня, хотя прошло столько лет. Это отдельные фразы, которые были вырваны из более широкого контекста. Эти фразы были опубликованы сейчас, и я понимаю, что это связано с моим участием в проекте по созданию европейской Суперлиги. Я передал это дело в руки адвокатов, которые сейчас изучают, какие действия можно предпринять в сложившейся ситуации", – заявил Перес.