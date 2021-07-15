Роббен: Очень сложный выбор
Арьен Роббен завершил карьеру футболиста в 37 лет. Последним клубом Роббена стал нидерландский Гронинген.
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Я решил закончить карьеру футболиста. Очень сложный выбор. Спасибо за теплую поддержку,
– написал Роббен.
- Роббен второй раз объявил о завершении карьеры футболиста. Впервые голландец попрощался с карьерой футболиста в июле 2019 года.
- Но уже через год "летучий голландец" вернулся на футбольное поле. Он решил выступать за Гронинген, где начинал карьеру.
- В прошлом сезоне Арьен из-за травм сыграл только 7 матчей. В его активе два ассиста.
Достижения Роббена
После Гронингена Роббен перешел в ПСВ, где привлек внимание лондонского Челси. В Лондоне голландец дважды стал чемпионом Англии, после чего в 2007 году стал игроком Реала.
В Испании Арьен удалось выиграть национальный чемпионат и Суперкубок. В 2009 году Роббен перешел в Баварию, где получил больше трофеев.
В составе Баварии Роббен выиграл:
- Лигу чемпионов
- Суперкубок УЕФА
- Клубный чемпионат мира
- Бундеслигу (8 раз)
- Кубок Германии (5 раз)
- Суперкубок Германии (4 раза)
В составе сборной Нидерландов Роббен удалось стать серебряным призером чемпионата мира-2010 и бронзовым - ЧМ-2014.
Всего за карьеру футболиста Роббен провел 614 матчей, в которых забил 209 голов и отдал 166 ассистов.
Гол Роббена со смещением с правого фланга в центр поля и дальним ударом стал фирменным для нидерландца.