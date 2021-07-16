Перес: Гути словно козел
Высказывание Переса публикует испанская газета El Confidencial. Президент "сливочных" уже пригрозил судом газете и связывает появление записей с давлением на него из-за Суперлиги.
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В 2012 году Перес оскорбил бывшего игрока "сливочных" Гути.
Гути словно козел. Он сам себе злейший враг. Он идиот,
– цитирует Переса ABC со ссылкой на El Confidencial.
За шесть лет до того Перес негативно отзывался о легендарном полузащитнике сборной Португалии Луише Фигу.
Также Перес вспомнил и о легендарном нападающем Реала и сборной Испании Рауле.
Фигу все испортил в раздевалке. Лучшим был Зидан, без сомнения. Фигу – с*кин сын, как этот парень, Рауль. Фигу и Рауль были хуже,
– заявлял Перес.
Заявления Переса опубликовано
- Издание El Confidencial опубликовало критические высказывания Переса о легендарных для клуба лицах – Икере Касильясе, Рауле, Криштиану Роналду и Жозе Моуринью.
- Первыми были опубликованы слова о Рауле и Касильясе. Впоследствии досталось Моуринью и Роналду. Звездного португальца Перес назвал идиотом и больным парнем.
- Впоследствии были опубликованы критические высказывания Переса об экс-тренере Реала и сборной Испании Висенте Дель Боске.
- Сам Перес заявляет, что заявления были тайно записаны журналистом Хосе Антонио Абелланом. Президент Реала заявил, что эти заявления пытались продать в течение многих лет.