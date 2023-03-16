Недавно представляющий Украину в парном разряде Олег Приходько шокировал всех своими пророссийскими заявлениями. Теннисист рассказал, почему играл в паре с россиянином и поддерживает ли отстранение России и Белоруссии от Олимпиады.

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Оказалось, что украинский теннисист стоит на стороне представителей враждебной страны, где много друзей и знакомых. Более того, девушка Приходько родом из России. После этого скандального интервью Олег сделал свою страницу в инстаграмме приватной. Украинец не видит ничего плохого для того, чтобы выступать в паре с российским коллегой.

См. также Приходько против отстранения России и Белоруссии от Олимпийских игр Он отметил, что таким решением мир рушит мечту спортсменов из этих стран.

Гутцайт: И друзья не убивают друзей

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт ответил на столь абсурдные заявления украинского теннисиста. Президент НОК пригласил Приходько в разрушенный оккупантами Бахмут на Донетчине. Напомним, что Бахмут является одним из самых горячих мест полномасштабной войны.

Наверное, некоторые потеряли понимание того, что происходит в нашей стране. Он фактически весь год находится на тренировочном собрании за границей. А здесь каждый день – ожесточенные бои. Надо просто на день приехать в Украину: в Киев, в Бахмут, Харьков… Тогда он и ему подобные быстро поймут, что спорт не вне политики. И друзья не убивают друзей! Если бы кто-то из наших теннисистов сказал, что он не будет играть с россиянином, и покинул турнир, то Томасу Баху нечем было бы апеллировать. Сейчас время для объединения, сплоченности и взаимоподдержки,

– ответил Гутцайт.

Отметим, что Вадим Маркович выступает против выступления наших теннисистов на турнирах, где заявляются россияне и белорусы. Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина уже ответила на категоричную позицию президента НОК.