Вторая ракетка Украины в парном разряде поделился своим мнением об отстранении от Олимпийских игр атлетов из России и Беларуси. Однако позиция Олега Приходько какая-то довольно неоднозначна.

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Приходько: Я считаю, что спорт должен объединять людей

Украинский теннисист не понимает, зачем у спортсменов этих враждебных стран отбирать одну из мечтаний – выступить на Олимпиаде. Похоже, что Приходько придерживается мнения "спортивной политики".

По поводу отстранения от Олимпиады спортсменов из Беларуси и России мне как спортсмену этого не понять. Я понимаю, что для всех ребят это мечта, к которой они уходили всю жизнь. Я думаю, что спорт должен объединять людей. В древности, когда проходили Олимпиады, все войны останавливались, а сейчас это часть войны,

– сказал Приходько.

Украинский теннисист подчеркнул, что раньше во время Олимпиады прекращали боевые действия, а теперь это часть войны. Приходько поставил себя на место отстраненных спортсменов.

Полагаю, что спортсменам нужно давать шанс реализоваться. У большинства это единственная Олимпиада в жизни. Просто я ставлю себя на их место, и не хотелось бы, чтобы меня отстранили от самого важного события в моей жизни, к которому я шел всю жизнь,

– ответил теннисист из Украины.

Отметим, что весной 2022 года Приходько выступал в паре с россиянином, который оказался его другом. Олег заявлял, что он выступал с другом, а на его национальность не обращает внимания, и призвал тоже так поступать другим.

Похоже, что с такими странными мыслями у Олега будет много хейтеров и поклонников, которые отдают свою жизнь за свободу Украины, когда Приходько выступает в паре с человеком из вражеского народа.