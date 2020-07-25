Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук высказал мнение о смене тренера в команде. Сидорчук поддержал приход Луческу на тренерский мостик киевлян.

Сидорчук в интервью клубному сайту "Динамо" рассказал, что оценивать тренера – это не задача футболистов. Впрочем, он надеется, что с Луческу клуб добьется успеха.

Кстати: В штаб Луческу в "Динамо" может войти легенда "Шахтера"

Все произошло довольно быстро

По словам Сергея, он не успел осознать, что ушел предыдущий наставник, как назначили нового.

"Я не тот человек, который дает оценку, а всего лишь футболист. Не в нашей компетенции обсуждать решения руководства, наша задача выходить на поле и играть в футбол", – сказал Сергей.

Сергей предположил, что с Луческу "Динамо" будет прогрессировать.

То, что Мирча Луческу известный и титулованный тренер в Европе – это факт. Думаю, в спортивном плане мы будем больше побеждать, расти и прогрессировать,

– сказал капитан киевлян.

К теме: Рад, что буду работать с таким тренером: игроки "Динамо" впервые оценили назначение Луческу

Также Сергей прокомментировал резонанс вокруг назначения нового тренера. Все потому, что Луческу возглавлял принципиального соперника "Динамо" – "Шахтер".

Согласен, что событие неординарное. Думаю, каждый воспримет его по-своему. В эмоциональном плане эта новость, безусловно, создала информационный бум и сразу вызвала много споров и мнений, в том числе и отрицательных. Но это были эмоции, прежде всего связанные с одним из предыдущих мест работы тренера,

– отметил футболист.

Он уверен, что "Динамо" выигрывает от приглашения Луческу.

"Сейчас, когда уже прошло несколько дней, если убрать эмоции и оставить спортивную составляющую, уверен, "Динамо" только выиграет от этого назначения. Луческу действительно очень долго работал в "Шахтере", и кто лучше него знает нашего главного и принципиального конкурента изнутри? Поэтому этот факт только на руку "Динамо", в этом шаге есть серьезные плюсы", – резюмировал футболист.

Примечательно: #ДинамоБезСуркісів: ультрас запустили хэштег после назначения Луческу

Луческу возглавил "Динамо"