"Динамо" только выиграет от этого: капитан Сидорчук прокомментировал приход Луческу
Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук высказал мнение о смене тренера в команде. Сидорчук поддержал приход Луческу на тренерский мостик киевлян.
Сидорчук в интервью клубному сайту "Динамо" рассказал, что оценивать тренера – это не задача футболистов. Впрочем, он надеется, что с Луческу клуб добьется успеха.
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Все произошло довольно быстро
По словам Сергея, он не успел осознать, что ушел предыдущий наставник, как назначили нового.
"Я не тот человек, который дает оценку, а всего лишь футболист. Не в нашей компетенции обсуждать решения руководства, наша задача выходить на поле и играть в футбол", – сказал Сергей.
Сергей предположил, что с Луческу "Динамо" будет прогрессировать.
То, что Мирча Луческу известный и титулованный тренер в Европе – это факт. Думаю, в спортивном плане мы будем больше побеждать, расти и прогрессировать,
– сказал капитан киевлян.
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Также Сергей прокомментировал резонанс вокруг назначения нового тренера. Все потому, что Луческу возглавлял принципиального соперника "Динамо" – "Шахтер".
Согласен, что событие неординарное. Думаю, каждый воспримет его по-своему. В эмоциональном плане эта новость, безусловно, создала информационный бум и сразу вызвала много споров и мнений, в том числе и отрицательных. Но это были эмоции, прежде всего связанные с одним из предыдущих мест работы тренера,
– отметил футболист.
Он уверен, что "Динамо" выигрывает от приглашения Луческу.
"Сейчас, когда уже прошло несколько дней, если убрать эмоции и оставить спортивную составляющую, уверен, "Динамо" только выиграет от этого назначения. Луческу действительно очень долго работал в "Шахтере", и кто лучше него знает нашего главного и принципиального конкурента изнутри? Поэтому этот факт только на руку "Динамо", в этом шаге есть серьезные плюсы", – резюмировал футболист.
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Луческу возглавил "Динамо"
- Луческу 23 июля официально стал 36-м тренером в истории "Динамо". Он подписал контракт на 2 года с опцией продления на год.
- Зарплата Луческу в "Динамо" составит около 1,2 миллиона евро в год. По информации СМИ, "Динамо" может разорвать контракт, если Луческу не будет выполнять задачу на сезон.
- Помощником Луческу в "Динамо" может стать Александр Спиридон или Вячеслав Шевчук.
- Приглашение Луческу в Киев вызвало возмущение фанатов "Динамо" и легендарных футболистов клуба.