ПСЖ может сыграть без одного из лидеров

По сообщениям французской прессы, у Лионеля Месси проблемы с желудком, а точнее симптомы гастроэнтерита (заболевание желудочно-кишечного тракта). Поэтому игрок пропустил тренировку ПСЖ.

Стоит прочесть Месси получил Золотой мяч 2021: спорить об этом нет смысла

Интересно, что такие же симптомы у него партнера по сборной Аргентины Леандро Паредеса.

Оба футболиста рискуют не попасть в заявку на ближайший поединок в Лиге 1 против Ниццы. Матч состоится 1 декабря в 22:00 по Киеву.

Напомним, что в предыдущей встрече Лионель отличился дебютным голом в Лиге 1. Аргентинец забил в ворота Нанта.

Всего в футболке ПСЖ после перехода отыграл уже 11 поединков, в которых отличился 4 мячами и совершил 3 ассиста.

Паредес же в новом сезоне сыграл 6 матчей, в которых однажды ассистировал партнеру по команде.

ПСЖ после 15 туров лидирует во французском чемпионате, имея в своем активе 40 очков.

Очередной "Золотой мяч" в коллекции Месси

Для Лионеля эта награда стала уже седьмой в карьере. Главным конкурентом Месси в голосовании был форвард мюнхенской Баварии Роберт Левандовский. Но на 33 балла поляка опередил игрок ПСЖ – 613 против 580 у футболиста из Мюнхена. Третьим стал игрок Челси Жоржинье.

После получения награды Месси обратился к Левандовскому со фразой: "Ты заслужил получить свой "Золотой мяч" в прошлом году, это признали все. France Football должен отдать его тебе. Ты – победитель и должен также иметь эту награду".

Роберт не стал расстраиваться, ведь поляк получил награду "Лучший бомбардир". Нападающий поздравил Лео с победой.