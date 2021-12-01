ПСЖ може зіграти без одного з лідерів

За повідомленнями французької преси, у Ліонеля Мессі проблеми зі шлунком, а точніше симптоми гастроентериту (захворювання шлунково-кишкового тракту). Через це гравець пропустив тренування ПСЖ.

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Цікаво, що такі ж симптоми має його партнер по збірній Аргентини Леандро Паредес.

Обидва футболісти ризикують не потрапити у заявку на найближчий поєдинок у Лізі 1 проти Ніцци. Матч відбудеться 1 грудня о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що у попередній зустрічі Ліонель відзначився дебютним голом у Лізі 1. Аргентинець забив у ворота Нанта.

Загалом у футболці ПСЖ після переходу відіграв вже 11 поєдинків, у яких відзначився 4 м'ячами та зробив 3 асисти.

Паредес ж у новому сезоні зіграв 6 матчів, у яких одного разу асистував партнеру по команді.

ПСЖ після 15 турів лідирує у французькому чемпіонаті, маючи у своєму активі 40 очок.

Черговий "Золотий м'яч" у колекції Мессі

Для Ліонеля ця нагорода стала вже сьомою у кар'єрі. Головним конкурентом Мессі у голосуванні був форвард мюнхенської Баварії Роберт Левандовський. Але на 33 бали поляка випередив гравець ПСЖ – 613 проти 580 у футболіста з Мюнхена. Третім став гравець Челсі Жоржиньйо.

Після отримання нагороди Мессі звернувся до Левандовського з фразою: "Ти заслужив отримати свій "Золотий м'яч" торік, це визнали всі. France Football має віддати його тобі. Ти – переможець і повинен також мати цю нагороду".

Роберт не став засмучуватись, адже поляк отримав нагороду "Найкращий бомбардир". Нападник привітав Лео з перемогою.