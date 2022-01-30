Заява МЮ та арешт Грінвуда
В англійському клубі відсторонили Мейсона Грінвуда від тренувань та матчів. Представники Манчестер Юнайтед не зазначили, яким буде термін такого покарання.
До теми Я хочу тебе тра**ути, – дівчина Грінвуда виклала аудіо, де її примушують до сексу
"Червоні дияволи" після заяви більше не будуть коментувати справу, яка розгорілась навколо 20-річного правого вінгера та його дівчини. Про це повідомив журналіст Піп Морган на своїй сторінці у твітері.
Футболіста заарештували після висунутої підозри у насильстві та нападі на людину.
До слова, у сезоні-2021/2022 Грінвуд провів за МЮ 24 матчі, у яких забив 6 голів та зробив 2 асисти. У вихованця "червоних дияволів" є чинна угода, яка розрахована до 30 червня 2025 року.
Грінвуд може перекреслити свою кар'єру
- Скандальна історія розпочалась після того, як модель Харрієт Робсон, дівчина футболіста Манчестер Юнайтед, опублікувало фото свого побитого Грінвудом тіла з синцями та кров'ю.
- Через деякий час на обидвох сторінках Мейсона та його дівчини зникли усі спільні фото, а пара відписала одне від одного в інстаграмі.
- Згодом Робсон виклала аудіозапис, у якому чутно, як гравець примушує Харрієт займатись сексом.Модель звинуватила Грінвуда у насильстві.