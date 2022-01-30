Заява МЮ та арешт Грінвуда

В англійському клубі відсторонили Мейсона Грінвуда від тренувань та матчів. Представники Манчестер Юнайтед не зазначили, яким буде термін такого покарання.

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"Червоні дияволи" після заяви більше не будуть коментувати справу, яка розгорілась навколо 20-річного правого вінгера та його дівчини. Про це повідомив журналіст Піп Морган на своїй сторінці у твітері.

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До слова, у сезоні-2021/2022 Грінвуд провів за МЮ 24 матчі, у яких забив 6 голів та зробив 2 асисти. У вихованця "червоних дияволів" є чинна угода, яка розрахована до 30 червня 2025 року.

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