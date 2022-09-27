Скандал с телепулом

Старт нового сезона УПЛ ознаменовался большим скандалом из-за прав на трансляции поединков чемпионата Украины. Перед сезоном Украинская Премьер-лига продала право на показ игр компании Setanta Sports.

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Однако пять клубов отказались это делать. Динамо, Днепр-1, Заря, Металлист и Движение решили, что вправе продать свои права компании "1+1 media".

Позже в Верховной Раде принял закон, согласно которому правами на трансляции должны распоряжаться именно клубы. Одним из его инициаторов был брат президента Динамо и экс-председатель УАФ Григорий Суркис.

Конфликт интересов

Впрочем, этот закон заинтересовал НАПК (Национальное агентство по предотвращению коррупции). Оно приступило к проверке относительно нардепа по подозрению в конфликте интересов.

НАПК имеет подозрения, что Суркис-старший мог лично лоббировать и голосовать за поправки к Закону "О физической культуре и спорте". Агентство потребовало от ВРУ повестку дня, протокол и стенограмму спортивного Комитета, рассматривавшего законопроект.

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Также НАПК предполагает, что Григорий Михайлович таким образом добился коммерческой выгоды для своего брата. У него есть доля в "1+1 media", которая и транслирует домашние матчи Динамо.

Решение Печерского суда

Ранее Печерский районный суд города Киева запретил УПЛ бросать забастовки на ютуб-трансляции матчей на каналах "1+1 media". Также этот орган не разрешил УАФ проводить выборы президента, где единственным кандидатом должен быть действующий глава организации Андрей Павелко.