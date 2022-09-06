Разборки по телепулу

Старт нового сезона УПЛ ознаменовался большим скандалом. Главным камнем столкновения стали права на трансляцию поединков чемпионата Украины.

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Перед сезоном Украинская Премьер-лига продала право на показ игр компании Setanta Sports. Однако пять клубов отказались это делать. Динамо, Днепр-1, Заря, Металлист и Рух решили, что вправе продать свои права компании "1+1 media".

Согласно ч. 8 ст. 45 Закона Украины "О физической культуре и спорте" право на освещение спортивных мероприятий принадлежит организаторам спортивных мероприятий. При этом юристы по-разному трактуют понятие "организатор мероприятия".

Верховная Рада встала на сторону клубов

Пятерка клубов, не передавших права Setanta Sports, утверждает, что именно они как организаторы домашних матчей имеют на это право. Но поскольку пункт не прописан в Законе Украины, Верховная Рада решила исправить его.

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Украинский парламент большинством голосов принял изменения в Закон Украины "О физической культуре и спорте" о разграничении спортивных мероприятий и соревнований. Согласно ему, организатором матча считается футбольный клуб команды-хозяина.

Динамовский след в ВР и вмешательство Печерского суда

Интересно, что принять этот закон посоветовал Комитет Верховной Рады по молодежи и спорту, в который входит брат президента Динамо и экс-президент ФФУ Григорий Суркис. Также в него входят борец Жан Беленюк и легкоатлетка Ольга Саладуха.

Ранее Печерский районный суд города Киева запретил УПЛ бросать забастовки на ютуб-трансляции матчей на каналах "1+1 media". Также этот орган не разрешил УАФ проводить выборы президента, где единственным кандидатом должен быть действующий глава организации Андрей Павелко.

Справка. Согласно договору между УПЛ и Setanta Sports, транслятор должен заплатить клубам за права на показ матчей 16,2 миллиона евро за три сезона. За вычетом расходов на организацию показа и других комиссий каждый клуб за один сезон должен получить около 95 тысяч евро.