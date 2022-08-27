Динамо, СК Днепр-1, Заря, Металлист и Движение передали право транслировать свои матчи медиагруппе "1+1", несмотря на решение создания единого телепула. Однако официальным транслятором является Setanta Sports.

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Издание UA-Футбол сделало журналистский запрос в Украинскую Премьер-Лигу по поводу скандала вокруг телепула.

Можете ли вы подтвердить, что без согласия на передачу медиа прав (в том числе прав на телетрансляцию) клуб не имеет права получить аттестат для участия в соревнованиях под эгидой Премьер-лиги?

Согласно ч.8 ст. 45 Закона Украины "О физической культуре и спорте" право на освещение спортивных мероприятий путем трансляции изображения и/или звука мероприятия любыми средствами и/или с помощью любых технологий, а также путем записи указанной трансляции и/или фотографирования мероприятия принадлежит организаторам спортивных мероприятий.

Информируем Вас, что между УАФ и ОПФКУ "Премьер-лига" подписан Договор об организации и проведении Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов ОПФКУ "Премьер-лига", согласно которому в УПЛ делегированы полномочия по организации и проведению соревнований по футболу среди команд клубов УПЛ, в т.ч.УПЛ переданы коммерческие/маркетинговые, телевизионные, рекламные права на Соревнования и все другие права, вытекающие из проведения Соревнований, в том числе: права на все матчи Соревнований и Соревнования в целом, а также все права, связанные со Соревнованиями или возникающие в связи с их организацией и (или) участием в них, так же, как и все права, известные на момент заключения договора или возникнут в течение срока его действия и возникающие в результате организации и проведения Соревнований.

Отметим, что перед началом сезона все клубы УПЛ, согласно процедуре аттестации на сезон и согласно регламенту соревнований, обязаны предоставить документ, подтверждающий, что они обязуются выполнять все требования устава УАФ и УПЛ, а также решение Общего собрания, Органов управления УАФ и УПЛ.

Можете ли вы подтвердить, что решения по созданию единого телепула и передаче медиаправ единственному вещателю решаются на голосовании простым большинством голосов среди членов участников ОПФКУ Премьер-лига?

Так, статьей 15 Устава УПЛ установлено, что решение считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих участников.

На какие пункты регламента ссылаются клуб-отказники среди участников ОПФКУ Премьер-лига, отказываясь допускать официального вещателя – компанию Setanta Sports – к трансляции игр?

Клубы, не допускающие Официальный вещатель для осуществления трансляций матчей Лиги, юридического обоснования своей позиции УПЛ не предоставляли.

Какие санкции пошагово должны налагаться на клубы, нарушающие требования единого телепула?

Этот вопрос станет предметом рассмотрения Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ. Что касается дополнительных вопросов, то будет корректнее обратиться напрямую в этот орган.