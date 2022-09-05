Препятствия в проведении выборов на пост президента УАФ

Истец требовал признать незаконным и отменить протокол организации и проведения XXV Конгресса Украинской ассоциации футбола. Председательствующий судья Алексей Соколов удовлетворил этот иск.

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Запретить Общественному союзу "Украинская ассоциация футбола" предпринимать действия по подготовке, проведению и рассмотрению на отчетно-выборном XXV Конгрессе УАФ вопросов повестки дня в части избрания Президента УАФ, избрании первых вице-президентов, вице-президентов, членов Исполнительного комитета и аудиторского органа

– говорится в заявлении Печерского суда.

Ее можно обжаловать путем апелляционной жалобы в течение 15 дней со дня провозглашения.

Петр Чилиби – известный в прошлом футболист, защитник одесских Черноморца и СКА, Днепра и запорожского Металлурга 1970-80-х годов. Впоследствии – главный тренер ветеранского клуба Ришелье, многолетний президент Федерации футбола Одесской области.

Кстати говоря. Судьбоносный XXV Конгресс УАФ должен был состояться еще 7 марта 2022 года в Днепре, но был перенесен из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов на вторую половину сентября. Безальтернативный кандидат на президентское кресло – действующий руководитель УАФ Андрей Павелко.