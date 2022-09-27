Скандал з телепулом

Старт нового сезону УПЛ ознаменувався великим скандалом через права на трансляції поєдинків чемпіонату України. Перед сезоном Українська Прем'єр-Ліга продала право на показ ігор компанії Setanta Sports.

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Однак п'ять клубів відмовились це робити. Динамо, Дніпро-1, Зоря, Металіст та Рух вирішили, що мають право продати свої права компанії "1+1 media".

Пізніше у Верховній Раді прийняли закон, згідно з яким правами на трансляції мають розпоряджатись саме клуби. Одним із його ініціаторів був брат президента Динамо та ексголова УАФ Григорій Суркіс.

Конфлікт інтересів

Втім цей закон зацікавив НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції). Воно розпочало перевірку стосовно нардепа за підозрою у конфлікті інтересів.

НАЗК має підозри, що Суркіс-старший міг особисто лобіювати та голосувати за змуни до Закону "Про фізичну культуру та спорт". Агентство затребувало від ВРУ порядок денний, протокол та стенограму спортивного Комітету, який розглядав законопроєкт.

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Також НАЗК припускає, що Григорій Михайлович таким чином домігся комерційної вигоди для свого брата. Він має частку в "1+1 media", яка і транслює домашні матчі Динамо.

Рішення Печерського суду

Раніше Печерський районний суд міста Київ заборонив УПЛ кидати страйки на ютуб-трансляції матчів на каналах "1+1 media". Також це орган не дозволив УАФ проводити вибори президента, де єдиним кандидатом мав бути чинний голова організації Андрій Павелко.