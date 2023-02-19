АЕК забрал Данченко на лечение: клуб прислал за футболистом специальный самолет – фото

Греческий клуб АЕК, которому принадлежит контракт Олега Данченко, будет за свой счет лечить футболиста. Игрок уже прибыл в Грецию на обследование.

Кандидат в сборную Украины Олег Данченко пережил остановку сердца на тренировочном сборе в Турции. Первую помощь футболисту оказали оказавшиеся рядом врачи австрийской команды.

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Состояние футболиста улучшилось и он даже побывал на товарищеском матче Зари. Но Данченко нуждается в медицинском обследовании, чтобы определить причину остановки сердца. Ведь раньше у 28-летнего игрока не было никаких жалоб на здоровье.

Специальный самолет для Данченко

В этой ситуации благородно поступил АЕК, которому принадлежат права на футболиста. Греческий клуб взял на себя лечение футболиста и даже послал за ним самолет, со специально оборудованным отделением интенсивной терапии и медицинским персоналом.

Олег Данченко в самолете / фото Enwsi.gr

Теперь Данченко будет находиться в Медицинском центре в Греции, где он начнет свое лечение с целью скорейшего возвращения в футбол. АЕК надеется, что проблемы со здоровьем футболиста будут решены и он вернется в любимую игру.

, что Олег Данченко выступал за луганскую Зорю на правах аренды. Фланговый защитник присоединился к команде в январе 2022 года. В первом круге чемпионата Украины он сыграл 17 матчей, записав в свой актив один ассист.