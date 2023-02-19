Кандидат до збірної України Олег Данченко пережив зупинку серця на тренувальному зборі в Туреччині. Першу допомогу футболісту надали лікарі австрійської команди, які опинилися поруч.
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Стан футболіста покращився і він навіть побував на товариському матчі Зорі. Але Данченко потребує медичного обстеження, щоб визначити причину зупинки серця. Адже раніше 28-річний гравець не мав ніяких скарг на здоров'я.
Спеціальний літак для Данченка
У цій ситуації благородно вчинив АЕК, якому належать права на футболіста. Грецький клуб взяв на себе лікування футболіста і навіть надіслав за ним літак, зі спеціально обладнаним відділенням інтенсивної терапії та медичним персоналом.
Олег Данченко у літаку / фото Enwsi.gr
Відтепер Данченко буде перебувати у Медичному центрі в Греції, де він розпочне своє лікування з метою якнайшвидшого повернення у футбол. АЕК сподівається, що проблеми зі здоров'ям футболіста будуть вирішені і він повернеться до улюбленої гри.