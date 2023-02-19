46-летний специалист, до середины января 2022 года работал исключительно в Украине. Костышин-старший был главным тренером Коваловского Колоса. После чего уехал тренировать в Казахстан, где возглавил местный клуб Аксу.

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Костышин: Флаг со мной всегда рядом

В новый для себя чемпионат Руслан Костышин переехал за месяц до полномасштабного вторжения России в Украину. Наставник рассказал, как ему удаётся показывать в Казахстане свою любовь и солидарность с родной страной.

Костишин-старший рассказал интересный эпизод, с которым столкнулся в начале полномасштабного вторжения. На свою первую игру после 24 февраля 2022 года Руслан Васильевич вышел в футболке сборной Украины, а затем нашил флаг родной страны себе на костюм, который теперь постоянно одевает на поединки Аксу.

Дело в том, что в Казахстане сначала рисовали украинский флаг. Но впоследствии казахи стали смелее и перестали бояться публичной поддержки Украины.

Флаг со мной всегда рядом. Когда началась война, первую игру я был в футболке сборной Украины, а потом нашил вышивку флага и всегда одеваю этот костюм на игру. Сначала они зарисовывали его, а потом, когда Казахстан стал смелее и начал нас поддерживать, перестали это делать,

– сказал тренер Аксу.