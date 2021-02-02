Менеджер Эгис Климас прокомментировал возможность возвращения в ринг экс-чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика (17-1, 14 КО).

Источник: инстаграм Tribuna.com

Промоутер Боб Арум пообещал украинцу титульный бой, если он решит возобновить карьеру.

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"Саня – классный парень, очень умный. Я не знаю, как это все произошло, что на него повлияло, что он решил податься в бизнес. Как раз случилась пандемия, у него неизвестно, когда следующий поединок, что там происходит. Поступило, наверное, хорошее предложение. Он решил уйти. Он посчитал это более выгодным для себя", – сказал Климас.

Саша всегда в форме, он себя не запускает. Он надел перчатки и начал бить мешок, с Митрофановым постоял 1-2 раунда. Боб Арум мне на ухо шепчет: "Ты ему скажи, что если он хочет вернуться, то для него сразу можем организовать чемпионский бой". Предложил, что может поставить Гвоздика на чемпионский бой с победителем встречи Смит – Власов,

– подытожил менеджер.

Гвоздик ушел из бокса: что известно

Украинский боксер был чемпионом мира по версии WBC с декабря 2018 по октябрь 2019-го.

Гвоздик потерял титул в поединке против Артура Бетербиева. Летом 2020 года Гвоздик неожиданно объявил о завершении карьеры.