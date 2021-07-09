Градус напряжения перед боем растет: МакГрегор ударил Порье на дуэли взглядов – видео

Конор МакГрегор и Дастин Порье сойдутся в октагоне 11 июля. На пресс-конференции бойцы едва не избили друг друга, а провокатором выступил ирландец.

Конор едва не спровоцировал столкновение

В Лас-Вегасе состоялась традиционная пресс-конференция и дуэль взглядов между бойцами в преддверии боя на UFC 264. Эпатажный Конор МакГрегор едва не спровоцировал столкновение.

К теме Я перееду и вынесу соперника, – МакГрегор заговорил о нокауте в бою с Порье

Ирландец в грубом стиле вышел на дуэль взглядов и сразу стал в стойку перед Дастином Порье. Конор забрасывал американца оскорблениями, но они не вызвали никакой реакции у Порье. Тогда МакГрегор прибегнул к физическим действиям – ударил соперника ногой. Удар не был сильным и почти не попал в Дастина.

После этого охрана, сопровождавшая бойцов, убрала их дальше друг от друга. МакГрегор поднял руки вверх и бросил дуэль взглядов. Никто не сомневался, что именно так себя поведет спортсмен из Ирландии. Конор уже пообещал нокаутировать соперника.

МакГрегор – Порье: главное о бое