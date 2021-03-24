Український боксер Олександр Усик розповів про майбутні плани. Українець готовий спробувати свої сили змішаних єдиноборствах.

Сенсаційна пропозиція

Олександр Усик – обов'язковий претендент на титул WBO. Якщо перемовини між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа не завершаться успішно, то саме українець вийде на ринг проти Ентоні.

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Однак попри це все Усик отримав несподівану пропозицію від президента UFC Дейна Уайта. Керівник організації запропонував Олександру спробувати свої сили у клітці.

На що український боксер відповів: "Відправ мені, будь ласка, повідомлення, я буду готовий.

Так що у мене є багато варіантів. Я займаюся музикою, танцюю, став початківцем у кросфіті, виховую дітей. Півтора року я не буду чекати, знайду з ким побоксувати,

– заявив українець.

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