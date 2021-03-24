Готовий спробувати себе в UFC, – Усик отримав несподівану пропозицію
Український боксер Олександр Усик розповів про майбутні плани. Українець готовий спробувати свої сили змішаних єдиноборствах.
Джерело:ютуб XSport
Сенсаційна пропозиція
Олександр Усик – обов'язковий претендент на титул WBO. Якщо перемовини між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа не завершаться успішно, то саме українець вийде на ринг проти Ентоні.
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Однак попри це все Усик отримав несподівану пропозицію від президента UFC Дейна Уайта. Керівник організації запропонував Олександру спробувати свої сили у клітці.
На що український боксер відповів: "Відправ мені, будь ласка, повідомлення, я буду готовий.
Так що у мене є багато варіантів. Я займаюся музикою, танцюю, став початківцем у кросфіті, виховую дітей. Півтора року я не буду чекати, знайду з ким побоксувати,
– заявив українець.
Усик – Джойс: епопея потенційного бою
- За попередньою інформацією, наступним суперником українського боксера повинен був стати Джошуа, а не Джойс. Ентоні повинен був провести захист титулу WBO проти Усика. Та, щоб Джошуа й Ф'юрі могли визначити абсолютного чемпіона, у WBO вирішили, що Олександру слід битися з Джойсом.
- На кону поєдинку боксерів має бути титул тимчасового чемпіона світу. Якщо хтось з пари Джошуа – Ф'юрі відмовиться захищати титул, то Усик або Джойс отримають повноцінний титул.
- За словами Егіса Клімаса, який є менеджером українця, бій між британцем та Усиком все ще можливий. Обидва боксери з Великої Британії домовились між собою про спільний поєдинок, але місця та дати бою все ще досі немає.
- Команда Олександра також ніяк не може дійти згоди з Джойсом. Сторони не можуть домовитись про умови контракту. Сторона українця наполягає, що розподіл гонорару має бути 80/20 на користь Усика.
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