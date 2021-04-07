32-річний непереможний боксер з України Денис Берінчик заговорив про завершення кар'єри. Боєць планує повісити рукавички на цвях через 2-3 роки.

Кар'єра Берінчика підходить до завершення

Українські прихильники боксу вже понад 20 років насолоджуються боями Дениса Берінчика. Однак зараз спортсмен вже задумується про завершення кар'єри.

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Зараз український боксер зізнався, що його успішна кар'єра підходить до логічного завершення.

Я у боксі вже 21 рік. Якщо брати 36 років, як крайній вік для завершення кар'єри, то виходить, що боксувати мені залишилось 2-3 роки. Я готовий до цього,

– заявив боксер.

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