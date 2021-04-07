Я готовий до цього, – Берінчик зізнався, коли завершить боксерську кар'єру
32-річний непереможний боксер з України Денис Берінчик заговорив про завершення кар'єри. Боєць планує повісити рукавички на цвях через 2-3 роки.
Джерело:ютуб Отдушивдушу
Кар'єра Берінчика підходить до завершення
Українські прихильники боксу вже понад 20 років насолоджуються боями Дениса Берінчика. Однак зараз спортсмен вже задумується про завершення кар'єри.
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Зараз український боксер зізнався, що його успішна кар'єра підходить до логічного завершення.
Я у боксі вже 21 рік. Якщо брати 36 років, як крайній вік для завершення кар'єри, то виходить, що боксувати мені залишилось 2-3 роки. Я готовий до цього,
– заявив боксер.
Наступний бій Берінчика: коротко
- Вже 19 червня українці знову зможуть побачити Берінчика на ринзі. Однак на нас чекає цікавий бій проти відомого бійця ММА Артема Лобова. Спортсмени проведуть двобій на голих кулаках, який може відбутись в Україні.
- Щоправда, промоутер українця Олександр Красюк не вірить, що поєдинок таки відбудеться. Це протистояння може завдати травм, які не дозволять їм продовжити кар'єру.
- Команда Дениса зараз збирає людей, які зможуть якнайкраще підготувати українця до такого поєдинку.
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