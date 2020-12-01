В андеркарте боя Майка Тайсона против Роя Джонса-младшего состоялось показательное выступление. Участие в нем приняли не профессиональные боксеры, а блогер Джейк Пол и баскетболист Нейт Робинсон.

Джейк Пол уверенно победил своего соперника. В первом раунде он трижды отправил его в нокдаун, а уже во втором раунде Робинсон оказался в глубоком нокауте.

Как это было Американец трижды побывал в нокдауне и едва пришел в себя после глубокого нокаута: видео

Для Пола это был второй бой на ринге. Но самое интересное оказалось впоследствии. Гонорар Пола за этот бой составил 10 миллионов долларов, а также процент от продажи платных трансляций. Об этом заявил сам блогер в комментариях в Твиттере.

Jake Paul made $3,000,000 not $600! pic.twitter.com/WQ0MBbrRUs — KEEM (@KEEMSTAR) November 29, 2020

Для примера, Майк Тайсон в бою против Роя Джонса, который и был главным боем вечера, заработал 10 миллионов долларов. А сам Джонс – всего 3 миллиона долларов.

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В целом мало какой боксер может рассчитывать на гонорар в 10 миллионов долларов. Тем более, если речь идет не о титульном бое. Для примера, Василий Ломаченко в бою против Теофимо Лопеса получил лишь 3,25 миллиона долларов.

Александр Усик за бой против Дерека Чисоры получил около двух миллионов долларов. Сам боксер признался, что ему пришлось пойти на уступки относительно гонорара, чтобы этот бой состоялся.

Уже после боя Пола против Робинсона многие другие спортсмены бросили вызов блогеру. Среди них как баскетболисты, так и хоккеисты.