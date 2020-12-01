В андеркарті бою Майка Тайсона проти Роя Джонса-молодшого відбувся показовий виступ. Участь у ньому взяли не професійні боксери, а блогер Джейк Пол та баскетболіст Нейт Робінсон.

Джейк Пол впевнено переміг свого суперника. У першому раунді він тричі відправив його в нокдаун, а вже у другому раунді Робінсон опинився в глибокому нокауті.

Як це було Американець тричі побував у нокдауні та ледь прийшов до тями після глибокого нокауту: відео

Для Пола це був другий бій на рингу. Та найцікавіше виявилося згодом. Гонорар Пола за цей бій склав 10 мільйонів доларів, а також відсоток від продажу платних трансляцій. Про це заявив сам блогер в коментарях у твіттері.

Jake Paul made $3,000,000 not $600! pic.twitter.com/WQ0MBbrRUs — KEEM (@KEEMSTAR) November 29, 2020

Для прикладу, Майк Тайсон в бою проти Роя Джонса, який і був головним боєм вечора, заробив 10 мільйонів доларів. А сам Джонс – лише 3 мільйони доларів.

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Загалом мало який боксер може розраховувати на гонорар в 10 мільйонів доларів. Тим більше якщо мова йде не про титульний бій. Для прикладу, Василь Ломаченко в бою проти Теофімо Лопеса отримав лише 3,25 мільйона доларів.

Олександр Усик за бій проти Дерека Чісори отримав близько двох мільйонів доларів. Сам боксер зізнався, що йому прийшлося піти на уступки щодо гонорару, щоб це бій відбувся.

Вже після бою Пола проти Робінсона, чимало інших спортсменів кинули виклик блогеру. Серед них як баскетболісти, так і хокеїсти.