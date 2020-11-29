В ночь с 28 на 29 ноября, состоялся поединок между Джейком Полом и Нейтом Робинсоном. Первый отправил соперника в глубокий нокаут.

Поединок состоялся в андеркарте выставочного боя Майк Тайсон – Рой Джонс-младший в Лас-Вегасе. На болельщиков ждало настоящее шоу, где встретились блогер и бывший баскетболист, пишет 24 канал.

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Жуткий нокаут

Для американского блогера Джейка Пола этот бой стал вторым в профессиональной карьере по правилам бокса. (в первом бою он также праздновал победу). А звезда НБА Нейтон Робинсон дебютировал на ринге.

Боксеры были в равных условиях. Ни у одного из них нет опыта выступлений, поэтому это еще больше добавляло любопытства и неопределенности, кто же станет победителем.

Поединок проходил при полном доминировании блогера, который уже во втором раунде завершил бой нокаутом. Он отправил экс-баскетболиста на канвас, который долго не мог прийти в себя. До этого Робинсон трижды побывал в нокдауне.