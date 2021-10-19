Шахтер потерял лидера команды перед матчем с Реалом

Защитник донецкого Шахтера Николай Матвиенко не поможет команде в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против Реала.

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Матвиенко не участвовал в тренировке перед игрой с Реалом. Как оказалось, игрок сборной Украины получил повреждение, которое помешает ему сыграть с мадридским Реалом. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил Роберто Де Дзерби:

Матвиенко сегодня не тренировался, потому что получил небольшую травму. С Реалом он не сыграет. Дентиньо, наоборот, выздоровел и готов играть. Завтрашнюю игру он начнет на скамейке запасных.

Матч 3-го тура Лиги чемпионов сезона 2021/22 против Реала состоится уже завтра, 19 октября, на столичном НСК Олимпийский. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

Что известно о сезоне Матвиенко

В этом сезоне 25-летний Матвиенко провел в составе Шахтера 15 поединков, в которых отдал одну результативную передачу.

Кроме того, Николай сыграл от звонка до звонка все пять матчей сборной Украины на Евро-2020 и все семь игр в квалификации ЧМ-2022.

Металлист дома впервые в сезоне проиграл Агробизнесу

В 14-м туре Первой лиги Агробизнес дома одолел Металлист – 2:1. Команда из Волочиска прервала серию из 10 матчей без побед в Первой лиге, а Металлист впервые в сезоне проиграл.

Именно Агробизнес начал агрессивно и сумел выйти вперед. Стремительная контратака завершилась голом Руслана Черненко. Металлист быстро ответил со стандарта: Танчик подал с углового, мяч прилетел в Мизюка, тот поборолся и расстрелял Мозиля.

"Земледельцы" недолго расстраивались, ведь уже на 24 минуте счет снова был в их пользу. Черненко прострелил с правого фланга, а передачу на дальней штанге замкнул Бойчук – Рыбка был бессилен. Металлист впервые в сезоне пропустил больше одного мяча за игру, а на перерыв команды ушли с преимуществом хозяев.

На второй тайм коллектив Александра Кучера вышел заряженным и больше атаковал. Агробизнес же не отсиживался в обороне и ждал на контратаки, которые завершались достаточно опасно.

В конце концов, отчаянная защита подарила Агробизнесу первую с июля победу. "Земледельцы" набрали 12 очков и поднялись на 13 место. Металлист с 35-ю пунктами остался лидером.

Украина попала в "группу смерти" на Евро-2022 по футзалу

Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА) провел жеребьевку финальной стадии чемпионата Европы по футзалу. Сборная Украины попала в квартет А.

В одну группу с украинцами попали хозяева турнира – Нидерланды, чемпионы мира и Европы – Португалия, а также победитель матча плей-офф между Сербией и Белоруссией.

Евро-2022 по футзалу: результаты жеребьевки

Группа A: Нидерланды, Беларусь / Сербия, Украина, Португалия

Группа B: Казахстан, Италия, Словения, Финляндия

Группа C: Россия, Польша, Словакия, Хорватия

Группа D: Грузия, Испания, Азербайджан, Босния и Герцеговина

Украина 19 января сыграет в матче открытия против Нидерландов, 23 января сразится с Сербией или Белоруссией, а завершат групповой этап 28 января против португальцев.

В четвертьфинал турнира выйдут по две лучшие сборные из каждой группы.

В Греции зажгли олимпийский огонь для Игр-2022 в Пекине

В Греции состоялись торжества по случаю зажжения олимпийского огня для зимних Игр в Пекине в 2022 году. Действо происходило со значительными карантинными ограничениями.

Олимпийский огонь зажгли во время театрализованного представления на алтаре древнегреческого храма Геры. Зрителей на церемонию не допустили, поэтому вживую его увидели только официальные лица из Греции, Китая и Международного олимпийского комитета.

Во вторник, 19 октября, олимпийский марафон огня продолжится – его передадут китайской делегации на стадионе "Панатинаикос". Огонь принесет лыжница Параскеви Ладопулу, которая примет участие в Олимпиаде в Пекине. На этой церемонии будет около 200 человек – только официальные делегации организаторов.

Зимняя Олимпиада 2022 пройдет в Пекине. Она пройдет с 4 по 20 февраля.