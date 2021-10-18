Матвиенко не участвовал в тренировке перед игрой с Реалом. Как оказалось, игрок сборной Украины получил повреждение, которое помешает ему сыграть с мадридским Реалом.
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Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил Роберто Де Дзерби:
Матвиенко сегодня не тренировался, потому что получил небольшую травму. С Реалом он не сыграет. Дентиньо, наоборот, выздоровел и готов играть. Завтрашнюю игру он начнет на скамейке запасных.
Матч 3-го тура Лиги чемпионов сезона 2021/22 против Реала состоится уже завтра, 19 октября, на столичном НСК Олимпийский. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.
Что известно о сезоне Матвиенко
- В этом сезоне 25-летний Матвиенко провел в составе Шахтера 15 поединков, в которых отдал одну результативную передачу.
- Кроме того, Николай сыграл от звонка до звонка все пять матчей сборной Украины на Евро-2020 и все семь игр в квалификации ЧМ-2022.