Александр Петраков возглавил сборную Украины по футболу в августе 2021 года после того, как Украинская ассоциация футбола не продлила соглашение с предыдущим тренерским штабом Андрея Шевченко. До этого Петраков возглавлял юношескую сборную Украины.

В национальной сборной зарплата Петракова составляет около 10 тысяч долларов в месяц.

У него в юношеской сборной была зарплата в 5 тысяч долларов. И когда ему предложили возглавить сборную Украины, ему предложили гораздо большую сумму, чем 10 тысяч долларов. В несколько раз больше. И он сам отказался. Он сказал, что это много,

– рассказал ведущий программы Сергей Болотников.

Говорить об увеличении размера зарплаты Петраков готов только после того, как выполнит поставленную перед ним задачу – вывести сборную Украины на ЧМ-2022.

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По данным еще одного ведущего Михаила Спиваковского, предусмотрены бонусы в размере 600 тысяч евро бонусов для всей административно-тренерского группы за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре.