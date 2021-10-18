Олимпийский огонь зажгли во время театрализованного представления на алтаре древнегреческого храма Геры. Зрителей на церемонию не допустили, поэтому вживую его увидели только официальные лица из Греции, Китая и Международного олимпийского комитета.

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Первым факелоносцем стал горнолыжник Иоаннис Антониу. Именно он был знаменосцем Греции на закрытии зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Однако само путешествие огня будет довольно коротким – от древнего стадиона, на котором в античные времена проходили спортивные соревнования, до памятника основателю Олимпийских игр барону Пьеру де Кубертену. После этого его перевезут в афинский Акрополь.



Иоаннис Антониу стал первым участником марафона олимпийского огня для Игр-2022 / Фото AFP

Во вторник, 19 октября, олимпийский марафон огня продолжится – его передадут китайской делегации на стадионе "Панатинаикос". Огонь пронесет лыжница Параскеви Ладопулу, которая примет участие в Олимпиаде в Пекине. На этой церемонии будет около 200 человек – только официальные делегации организаторов.

Зимняя Олимпиада 2022 пройдет в Пекине. Она продлится с 4 по 20 февраля.