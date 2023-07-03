Андрей Пятов завершил карьеру: легенда Шахтера получил соблазнительное предложение от клуба

Вратарь донецкого Шахтера Андрей Пятов не попал в список футболистов, отправившихся на тренировочный сбор в Нидерланды. Однако "горняки" не планируют расставаться с одним из символов клуба.

Донецкий Шахтер в летнее межсезонье устроил масштабную перестройку. Главным тренером "горняков" стал нидерландец Патрик ван Леувен, который в прошлом сезоне возглавлял Зорю. Однако на этом изменения не завершились.

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В Шахтере рассчитывают на опыт Пятова

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин объявил, что голкипер Андрей Пятов завершил выступления за дончан. В клубе рассчитывают, что легендарный футболист сыграет прощальный матч за "горняков", а затем присоединится к тренерскому штабу ван Леувена.

"Андрей на данный момент завершает свою карьеру футболиста в нашем клубе. Он прошел очень большой, яркий путь – 16 лет, 482 игры, очень много титулов, побед. Мы должны быть благодарны ему за это. Мы будем играть 6 августа товарищеский, благотворительный матч с Тоттенхэмом.

Мы предложили ему сыграть последний матч. Мы должны благодарить его за то, что он сделал для клуба. Уверен на 100 процентов, что будет полный стадион и будут украинские болельщики. Надеюсь, что он примет это приглашение, сыграет в этом матче, и мы в очень хорошей форме попрощаемся с ним, как с нашей легендой, как с вратарем.

Мы прощаемся с ним как с футболистом, но мы хотели бы видеть его в нашем тренерском штабе во главе с Патриком ван Леувеном в качестве тренера вратарей. Мы приглашаем его присоединиться, потому что для нас очень важны его знания, опыт, который он имеет, его харизма. У нас очень много молодых футболистов, и его помощь очень важна для нас. Уверен, что он нам поможет", – сказал Палкин.

Изменения в Шахтере