Шахтер провел успешный сезон 2022-2023, выиграв УПЛ и дойдя до 1/8 финала Лиги Европы. Впрочем, это не помешало руководству "горняков" пойти на смену тренеру.

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Дончане попрощались с Игорем Йовичевичем, у которого еще оставался год контракта. За досрочный разрыв Шахтер выплатил коучую неустойку.

Более миллиона ради смены тренера

По информации журналиста Игоря Бурбаса, увольнение обойдется "горнякам" в 500 тысяч евро. Ему на замену должен прийти Патрик ван Леувен, год назад возглавивший Зорю.

Тогда нидерландец подписал контракт на три года, так что теперь Шахтеру придется еще и платить луганцам за досрочный разрыв. Как сообщает инсайдер, это обойдется "горнякам" в 700 тысяч евро.

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Так что суммарно тренерское рокирование должно обойтись дончанам в 1,2 миллиона евро. Напомним, что Ван Леувен уже работал в Шахтере. Тренер возглавлял академию клуба с 2006 по 2013 годы.

Победа в УПЛ позволит клубу сыграть в групповом раунде Лиги чемпионов 2023-2024. Шахтер будет жеребиться из третьей корзины во время жеребьевки.