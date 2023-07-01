Прошлый сезон получился успешным для донецкого Шахтера. Клуб потерял почти всех легионеров из-за войны, но смог все равно стать чемпионом УПЛ.

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Это достижение покорилось "горнякам" благодаря Игорю Йовичевичу, который прошлым летом пришел из Днепра-1. Впрочем, руководство клуба решило разойтись с хорватом, несмотря на успех.

Золото УПЛ не спасло

Официальный сайт дончан сообщил, что прекращает действие контракта с Игорем и его тренерским штабом. Год назад 49-летний хорват подписал соглашение с клубом на два года.

Ожидается, что новым наставником команды станет Патрик ван Леувен. С 2006 по 2013 год голландец уже работал в Шахтере в молодежной команде. Минувшим летом Патрик возглавил Зорю и привел луганчан к бронзовым медалям УПЛ.

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Чего добился Йовичевич