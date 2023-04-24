Донецкий Шахтер еще не завершил этот сезон, а уже проводит подготовку к следующему. "Горняки" объявили о своем первом летнем трансфере в этом году.

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Как сообщает официальный сайт Шахтера, дончане заключили соглашения с 19-летним Дэнилом Кастилло. Эквадорец присоединится к команде 1 июля 2023 года. Контракт с полузащитником ЛГУ Кито будет рассчитан до 2028 года.

Мы следили за ним очень долго. Наш скаут предложил его, игрок нам понравился. Мы увидели безумный потенциал в Кастилло. Это футболист, который может принести пользу Шахтеру, потому что он отличается от других у нас имеющихся игроков. У него рост 1,89 метра, хорошая техника. Я рад, что мы подписали такой талант. Уверен, он принесет пользу Шахтеру в будущем. Шахтер хочет сделать очень сильную команду. Болельщики должны знать, что мы будем делать все, чтобы клуб был там, где должно быть,

– заявил спортивный директор "горняков" Дарио Срна.

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Кто такой Дэнил Кастилло

Дэнилу только в марте исполнилось 19 лет. Он воспитанник флагмана эквадорского футбола ЛГУ Кито, выступает за молодежные и резервные клубные команды уже три года.

Футболист выступает на позиции центрального полузащитника, который может связать оборону с нападением. Кроме того, у Кастилло есть опыт игры за юниорскую сборную Эквадора. За нее он дебютировал в июне прошлого года, а в мае должен уехать с ней на чемпионат мира U-20.

Интересный факт. Кастилло стал первым в истории эквадорцем в составе Шахтера. Более того, раньше в чемпионате Украины играли только два представителя этой страны. Речь о Петере Меркадо, который с 2002 по 2004 годы выступал за Ворсклу, и Нарсисо Мину, который в 2010 году заехал в Черноморец.