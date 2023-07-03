Донецький Шахтар в літнє міжсезоння влаштував масштабну перебудову. Головним тренером "гірників" став нідерландець Патрік ван Леувен, який в минулому сезоні очолював Зорю. Проте на цьому зміни не завершилися.

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В Шахтарі розраховують на досвід Пятова

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін оголосив, що голкіпер Андрій Пятов завершив виступи за донеччан. В клубі розраховують, що легендарний футболіст зіграє прощальний матч за "гірників", а потім приєднається до тренерського штабу ван Леувена.

"Андрій на даний момент завершує свою кар'єру футболіста в нашому клубі. Він пройшов дуже великий, яскравий шлях – 16 років, 482 гри, дуже багато титулів, перемог. Ми повинні бути вдячні йому за це. Ми будемо грати 6 серпня товариський, благодійний матч з Тоттенхемом.

Ми запропонували йому зіграти цей останній матч. Ми повинні віддячити йому за те, що він зробив для клубу. Впевнений на 100 відсотків, що буде повний стадіон, і будуть українські вболівальники. Сподіваюсь, що він прийме це запрошення, зіграє у цьому матчі, і ми в дуже гарній формі попрощаємось з ним, як з нашою легендою, як з воротарем.

Ми прощаємось з ним, як з футболістом, але ми хотіли б бачити його у нашому тренерському штабі на чолі з Патріком ван Леувеном у якості тренера воротарів. Ми запрошуємо його приєднатись, бо для нас дуже важливі його знання, той досвід, який він має, його харизма. У нас дуже багато молодих футболістів, і його допомога дуже важлива для нас. Впевнений, що він нам допоможе", – сказав Палкін.

Зміни в Шахтарі