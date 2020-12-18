В УЕФА опубликовали подборку лучших голов на групповом этапе Лиги чемпионов. Один из них – в ворота донецкого Шахтера.

Всего в перечне шесть голов. Второе место занял точный выстрел полузащитника Реала в матче против Шахтера. Его он забил в матче в Мадриде 21 октября. Однако этот гол не спас Реал от поражения – Шахтер несколько сенсационно победил 3:2.

Изначально гол Модрича был выбран лучшим ударом первого тура Лиги чемпионов. Теперь же он занял второе место в борьбе за звание лучшего гола группового этапа ЛЧ.

Лучшим голом на групповом этапе Лиги чемпионов признали гол Неймара в ворота Истанбул Башакшехир. Забили его в скандальном матче в Париже. Напомним, матч начался 8 декабря. Но на 14-й минуте команды покинули поле из-за расового скандала. Поэтому доиграли его только на следующий день.

Детали Матч Лиги чемпионов ПСЖ – Истанбул прерван из-за расистских оскорблений: игроки ушли с поля

Топ лучших голов на групповом этапе Лиги чемпионов