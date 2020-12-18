В УЄФА опублікували підбірку найкращих голів на груповому етапі Ліги чемпіонів. Один з них – у ворота донецького Шахтаря.

Загалом у переліку шість голів. Друге місце посів влучний постріл півзахисника Реала у матчі проти Шахтаря. Його він забив у матчі в Мадриді 21 жовтня. Однак цей гол не врятував Реал від поразки – Шахтар дещо сенсаційно переміг 3:2.

Спочатку гол Модріча був обраний найкращим ударом першого туру Ліги чемпіонів. Тепер же він посів друге місце в боротьбі за звання найкращого голу групового етапу ЛЧ.

Найкращим голом на груповому етапі Ліги чемпіонів визнали гол Неймара у ворота Істанбул Башакшехір. забили його в скандальному матчі в Парижі. Нагадаємо, матч розпочався 8 грудня. Але на 14-й хвилині команди покинули поле через расовий скандал. Тож дограли його лише на наступний день.

Деталі Матч Ліги чемпіонів ПСЖ – Істанбул перерваний через расистські образи: гравці пішли з поля

Топ найкращих голів на груповому етапі Ліги чемпіонів