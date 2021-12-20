Гол украинки Овдийчук претендует на звание лучшего в Лиге чемпионов
Источник:УЕФА
Харьковский Жилстрой-1 завершил свои выступления в женской Лиге чемпионов. Гол лидера команды Ольги Овдийчук выделили в УЕФА.
Продолжает борьбу за звание лучшей
Харьковский клуб завершил выступления в еврокубках, но вот нападающая клуба Ольга Овдийчук продолжает борьбу в турнире. Но уже в голосовании. Взятие ворот соперниц от украинки попало в перечень претенденток на лучший гол группового раунда Лиги чемпионов.
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Интересно, что результативный удар в ворота Брейдалика признали лучшим в четвертом туре соревнований.
Кроме Овдийчук в этом голосовании принимают участие еще пять футболисток. Среди шести претенденток две игроки испанской Барселоны.
Конкурентки Овдийчук
- Саманта Керр (Челси)
- Каролайн Меллер (Реал)
- Стефани Кэтли (Арсенал)
- Фридолина Рольфе (Барселона)
- Лике Мертенс (Барселона)
Отметим, что из этих клубов лишь Челси прекратил свои выступления в еврокубках, заняв третью позицию в группе А.Вниманию. Проголосовать за гол украинки можно по ссылке.
Как сыграл Жилстрой-1 в Лиге чемпионов
- В последнем туре Жилстрой-1 потерпел сокрушительное поражение в Мадриде от Реала (3:0).
- Клуб из Харькова завершил групповой раунд на третьем месте. Подопечные Валентины Котик попали в "группу смерти" и не смогли оформить себе путевку в плей-офф – 4 очка.
- Украинки смогли опередить только исландский Брейдалик, который получил лишь один зачетный пункт.
- Свой путь в Лиге чемпионов продолжить мадридский Реал и ПСЖ.