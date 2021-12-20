Гол украинки Овдийчук претендует на звание лучшего в Лиге чемпионов

Харьковский Жилстрой-1 завершил свои выступления в женской Лиге чемпионов. Гол лидера команды Ольги Овдийчук выделили в УЕФА.

Продолжает борьбу за звание лучшей

Харьковский клуб завершил выступления в еврокубках, но вот нападающая клуба Ольга Овдийчук продолжает борьбу в турнире. Но уже в голосовании. Взятие ворот соперниц от украинки попало в перечень претенденток на лучший гол группового раунда Лиги чемпионов.

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Интересно, что результативный удар в ворота Брейдалика признали лучшим в четвертом туре соревнований.

Кроме Овдийчук в этом голосовании принимают участие еще пять футболисток. Среди шести претенденток две игроки испанской Барселоны.

Конкурентки Овдийчук

Саманта Керр (Челси)

Каролайн Меллер (Реал)

Стефани Кэтли (Арсенал)

Фридолина Рольфе (Барселона)

Лике Мертенс (Барселона)

Отметим, что из этих клубов лишь Челси прекратил свои выступления в еврокубках, заняв третью позицию в группе А.

Как сыграл Жилстрой-1 в Лиге чемпионов

В последнем туре Жилстрой-1 потерпел сокрушительное поражение в Мадриде от Реала (3:0).

Клуб из Харькова завершил групповой раунд на третьем месте. Подопечные Валентины Котик попали в "группу смерти" и не смогли оформить себе путевку в плей-офф – 4 очка.

Украинки смогли опередить только исландский Брейдалик, который получил лишь один зачетный пункт.

Свой путь в Лиге чемпионов продолжить мадридский Реал и ПСЖ.