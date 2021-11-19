Нападающая Жилстроя-1 Ольга Овдийчук забила Брейдаблику в этом матче. Гол украинки признан лучшим в 4-м туре группового этапа.
Как это было Жилстрой-1 одержал свою первую победу в истории женской Лиги чемпионов: видео матча
Конкурентами украинки были футболистки мировых грандов: Вивианне Мидема (Арсенал), Саманта Керр (Челси) и Сакина Каршауи (ПСЖ).
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Историческая победа Жилстроя-1
- В выездном поединке с Брейдабликом украинки записали в свой актив первые забитые мячи и первую победу.
- На 42-й минуте матча Юлия Шевчук замкнула великолепную передачу Ольги Овдийчук на дальнюю стойку, а на 74-й минуте уже сама Овдийчук отметилась просто невероятным голом.
- В результате 2: 0 – победа Жилстроя-1, которая оставляет харьковчанам надежду на выход в следующий этап соревнований.