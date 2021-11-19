Нападающая Жилстроя-1 Ольга Овдийчук забила Брейдаблику в этом матче. Гол украинки признан лучшим в 4-м туре группового этапа.

Как это было Жилстрой-1 одержал свою первую победу в истории женской Лиги чемпионов: видео матча

Конкурентами украинки были футболистки мировых грандов: Вивианне Мидема (Арсенал), Саманта Керр (Челси) и Сакина Каршауи (ПСЖ).

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Историческая победа Жилстроя-1